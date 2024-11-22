Fenerbahçe'de zorlu fikstür!

Fenerbahçe, milli aranın ardından 28 günde 7 maça çıkacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de zorlu fikstür!
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22 Kasım 2024 09:35
Fenerbahçe, milli Kayseri ara sonrası mesaisiyle başlayacak 2024'ü 7 maçla tamamlayacak.

Yılsonuna kadar 28 günde 7 maça çıkacak sarı lacivertliler, ortalama dört günde bir sahne alacak.

Ligde Kayseri, Gaziantep (D). Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp (D) sınavları verecek Fenerbahçe, Avrupa'da da Slavia Prag ile Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

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