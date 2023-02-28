Fenerbahçe'de zayıf halka: Ezgjan Alioski

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında kadroya bile giremeyen Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde'nin gelişi sonrası iyice gözden düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de zayıf halka: Ezgjan Alioski
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28 Şubat 2023 15:04
Ezgjan Alioski
Ezgjan Alioski
Fenerbahçe
Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...

Bu konuda öne çıkan isim Ezgjan Alioski... Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Jayden Oosterwolde'nin gelişi sonrası iyice gözden düştü.

Konyaspor maçında kadroya bile giremedi... Bu arada Oosterwolde, 21 yaş altı kuralına uyduğu için forma giyebiliyor. 




 
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