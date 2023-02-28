Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...Bu konuda öne çıkan isim Ezgjan Alioski... Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Jayden Oosterwolde'nin gelişi sonrası iyice gözden düştü.Konyaspor maçında kadroya bile giremedi... Bu arada Oosterwolde, 21 yaş altı kuralına uyduğu için forma giyebiliyor.