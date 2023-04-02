Fenerbahçe'de yönetime protesto!

Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimi protesto etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'de yönetime protesto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 22:18
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.

Taraftarlar daha sonra "Ali Koç istifa" diye bağırarak, sarı-lacivertli kulübün başkanını protesto etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery