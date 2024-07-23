Fenerbahçe'de yeniler yedek başladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk maç tercihleri dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeniler yedek başladı
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23 Temmuz 2024 21:50
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk maç tercihleri dikkat çekti.

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.

Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.

Yeni transferler Oğuz ve Cenk kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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