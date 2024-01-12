Fenerbahçe'de yeni hedef Çağlar Söyüncü!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini de bitirmek istiyor. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Çağlar Söyüncü transferi için bu sabah İstanbul'dan Madrid'e gitti.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de yeni hedef Çağlar Söyüncü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 08:29
Son güncelleme 12 Ocak 2024 08:30
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini de bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

SELAHATTİN BAKİ, MADRİD'E GİTTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Çağlar Söyüncü transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya'nın başkenti Madrid'e uçtu.

THY'ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55'te İstanbul Havalimanı'ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid'in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Bonucci transferinin yanında Çağlar'ı da kadroya katarak stoper bölgesini daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu transfer için şartları zorlayacak. EURO 2024 forma giymek isteyen Çağlar da şimdilik Atletico Madrid'den 6 aylığına ayrılmak istiyor.

Atletico Madrid'in transferde sorun çıkartması beklenmezken, Çağlar'ın ikna edilmesi durumunda milli yıldıza da Fenerbahçe forması giydirilecek.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery