Fenerbahçe'de vurucu tim hazır kıta!

Karadeniz deplasmanında Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de hücum silahları güven veriyor.
Bu sezon bütün kulvarlarda 10 defa ağları sarsarak takımın en golcüsü olan Edin Dzeko ile 6 gol, 7 asistle en çok skor üreten Dusan Tadic geçen sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin en önemli silahları.
TADIC VE MAXIMIN BANKO
Top kayıpları sebebiyle eleştirilse de son haftalarda yakaladığı formla dikkat çeken ve toplamda 2 gol, 4 asisti olan Maximin de Mourinho'nun bu karşılaşmadaki kozlarından biri. İlk on birde çıktığı son iki maçı golle süsleyen En Nesyri de Trabzon'da serisini geliştirmek istiyor.
EN-NESYRI 11'E YAKIN
Bodrum maçından farklı olarak bu karşılaşmaya tek forvetle çıkmayı planlayan Jose Mourinho, kadroyu büyük ölçüde netleştirirken sadece golcü konusunda henüz karar vermedi. En-Nesyri ilk on bire yakın görünse de, Portekizli tercihini maç günü kesinleştirecek. Mourinho'nun oyunun gidişatına göre maç içinde çift forvete dönebileceği de gelen haberler arasında. Trabzonspor karşılaşmasında büyük önem veren tecrübeli çalıştırıcı, fiziksel idmanların yanı sıra oyuncularını mental olarak da bu dev mücadeleye hazırlıyor.
Bu sezon bütün kulvarlarda 10 defa ağları sarsarak takımın en golcüsü olan Edin Dzeko ile 6 gol, 7 asistle en çok skor üreten Dusan Tadic geçen sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin en önemli silahları.
TADIC VE MAXIMIN BANKO
Top kayıpları sebebiyle eleştirilse de son haftalarda yakaladığı formla dikkat çeken ve toplamda 2 gol, 4 asisti olan Maximin de Mourinho'nun bu karşılaşmadaki kozlarından biri. İlk on birde çıktığı son iki maçı golle süsleyen En Nesyri de Trabzon'da serisini geliştirmek istiyor.
EN-NESYRI 11'E YAKIN
Bodrum maçından farklı olarak bu karşılaşmaya tek forvetle çıkmayı planlayan Jose Mourinho, kadroyu büyük ölçüde netleştirirken sadece golcü konusunda henüz karar vermedi. En-Nesyri ilk on bire yakın görünse de, Portekizli tercihini maç günü kesinleştirecek. Mourinho'nun oyunun gidişatına göre maç içinde çift forvete dönebileceği de gelen haberler arasında. Trabzonspor karşılaşmasında büyük önem veren tecrübeli çalıştırıcı, fiziksel idmanların yanı sıra oyuncularını mental olarak da bu dev mücadeleye hazırlıyor.