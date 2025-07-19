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Fenerbahçe'de vize krizi çözüldü

Fenerbahçe'de Portekiz kampına katılması beklenen Abdou Aziz Fall'un yaşadığı vize krizi çözüldü.

calendar 19 Temmuz 2025 15:43
Fenerbahçe'de vize krizi çözüldü
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Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de Abdou Aziz Fall krizi çözüme kavuştu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Schengen vizesini alarak kampa dahil oldu.

VİZE ENGELİ NEDENİYLE KAMPA GİDEMEMİŞTİ

Essamaye FC'den transfer edilen Fall, Schengen vizesi sorunu nedeniyle takımın Portekiz kampına katılamamıştı. Ancak genç oyuncunun vize süreci tamamlandı ve Fenerbahçe'nin yurt dışı kamp kadrosuna resmen katıldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall ile geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalamış ve transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. 18 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin gözüne girebilmek için kampa hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.


HEDEF: AVRUPA VE SÜPER LİG

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, genç ve potansiyelli isimleri kadrosuna katmayı sürdürüyor. Abdou Aziz Fall da bu projede önemli bir parça olarak görülüyor.

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