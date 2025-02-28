Fenerbahçe'de veda yükleniyor!

Fenerbahçe, yeni sözleşme imzalamadığı Bright Osayi-Samuel ile sezon sonunda vedalaşacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
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28 Şubat 2025 09:48
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme imzalamadığı Bright Osayi-Samuel ile sezon sonunda vedalaşacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 168 maçta 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

YERİNE MIMOVIC TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Osayi-Samuel yeni sözleşme imzalamadığı için devre arası transfer döneminde sağ beke Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerde devre arasında Allan Saint-Maximin'in ayrılığının gerçekleşmemesi sonrası Mimovic, yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiralanmıştı.

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