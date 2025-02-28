Fenerbahçe'de veda yükleniyor!

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme imzalamadığı Bright Osayi-Samuel ile sezon sonunda vedalaşacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 168 maçta 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
YERİNE MIMOVIC TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Osayi-Samuel yeni sözleşme imzalamadığı için devre arası transfer döneminde sağ beke Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerde devre arasında Allan Saint-Maximin'in ayrılığının gerçekleşmemesi sonrası Mimovic, yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiralanmıştı.
Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme imzalamadığı Bright Osayi-Samuel ile sezon sonunda vedalaşacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 168 maçta 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
YERİNE MIMOVIC TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Osayi-Samuel yeni sözleşme imzalamadığı için devre arası transfer döneminde sağ beke Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerde devre arasında Allan Saint-Maximin'in ayrılığının gerçekleşmemesi sonrası Mimovic, yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiralanmıştı.