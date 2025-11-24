Fenerbahçe'de UEFA listesinde değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda değişiklik gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun fıtık ameliyatı sebebiyle listeden çıkarıldı. Deneyimli golcünün yerine Levent Mercan'ı kadroya dahil edildi.
24 yaşındaki sol bek Levent Mercan, Ferençvaros karşısında forma giyebilecek.
