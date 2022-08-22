Fenerbahçe'de tribünlerden büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi.
Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.
Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.
Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
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