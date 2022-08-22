Fenerbahçe'de tribünlerden büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasında tribünleri doldurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tribünlerden büyük destek
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22 Ağustos 2022 22:27
Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi.

Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.

Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

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