Fenerbahçe'de transfer planları değişti!

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferinde plan değişti. Orta saha transferinde acele etmeyen sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın sakatlığı sonrası çalışmalarına hız verecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de transfer planları değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2024 12:30
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu saf dışı bıraktı ancak bu turda Fred'i kaybetti.

FRED'DEN KÖTÜ HABER!

Brezilyalı yıldız, Kadıköy'de oynanan rövanş maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yıldız orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı orta saha transferi konusundaki planları da değiştirdi. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı futbolcunun sakatlığı öncesi de orta sahaya takviye yapmak istiyordu ancak orta saha konusunda aceleci davranılmıyordu.

Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferine hız verecek ve gündemde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştıracak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery