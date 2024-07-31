Fenerbahçe'de transfer planları değişti!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu saf dışı bıraktı ancak bu turda Fred'i kaybetti.
FRED'DEN KÖTÜ HABER!
Brezilyalı yıldız, Kadıköy'de oynanan rövanş maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yıldız orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı orta saha transferi konusundaki planları da değiştirdi. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı futbolcunun sakatlığı öncesi de orta sahaya takviye yapmak istiyordu ancak orta saha konusunda aceleci davranılmıyordu.
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferine hız verecek ve gündemde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştıracak.
FRED'DEN KÖTÜ HABER!
Brezilyalı yıldız, Kadıköy'de oynanan rövanş maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yıldız orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı orta saha transferi konusundaki planları da değiştirdi. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı futbolcunun sakatlığı öncesi de orta sahaya takviye yapmak istiyordu ancak orta saha konusunda aceleci davranılmıyordu.
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferine hız verecek ve gündemde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştıracak.