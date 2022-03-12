Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle genç oyuncularıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan sarı-lacivertli takımda bazı isimlerle de vedalaşılacak.



Takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleştirilirken, geleceği belirsizliğini koruyan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi. Fenerbahçe'nin, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi.



4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ



29 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman temsilcisi Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya kadroya dahil edilmişti. Kongolu defans oyuncusu, kariyerine Monaco'da başladı. Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand, 2020'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.













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