Fenerbahçe'de Tisserrand için transfer kararı

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımda köklü değişikliklerin olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tisserrand için transfer kararı
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12 Mart 2022 10:45
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle genç oyuncularıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan sarı-lacivertli takımda bazı isimlerle de vedalaşılacak.

Takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleştirilirken, geleceği belirsizliğini koruyan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi. Fenerbahçe'nin, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi.

4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

29 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman temsilcisi Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya kadroya dahil edilmişti. Kongolu defans oyuncusu, kariyerine Monaco'da başladı. Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand, 2020'de Fenerbahçe'ye katılmıştı. 

 

 

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