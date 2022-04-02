Fenerbahçe'de Tayfun Korkut sürprizi

Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. Löw'e ligi bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör dayanağı olması isteniyor. Burada İsmail Kartal'ın özellikle Löw'le olması planlanıyor.



TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ



Son günlerde de benzer şekilde Tayfun Korkut isminde de yoğunlaşıldığı vurgulandı. Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw'le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.



TEK SORU İŞARETİ İKNA OLUP OLMAYACAĞI



Son olarak Hertha Berlin'de çalışan Tayfun Korkut'un teknik direktör iken yardımcı hoca olmayıp kabul edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Korkut'la ilgili tek soru işareti bu olarak gösteriliyor.





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