Fenerbahçe'de tarihi genel kurul

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı 2 Nisan Salı günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tarihi genel kurul
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01 Nisan 2024 12:04
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 2 Nisan Salı günü yapılacak.

Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, salı günü çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

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