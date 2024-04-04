Fenerbahçe'de Tadic, kalitesini gösterdi!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, belki de sezonun golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tadic, kalitesini gösterdi!
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04 Nisan 2024 09:46
Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Dusan Tadic, Adana Demir karşısında da bir hayli etkiliydi.

Üçüncü bölgede önemli işlere imza atan Sırp futbolcu, 70. dakikada ise kalecinin hatasını affetmedi.

9. GOL

Vedat Karakuş'un açılması sonrasında orta sahanın biraz ilerisinde kaleye vuruşunu yapan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 9. golünü attı. 

 
 

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