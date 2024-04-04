Fenerbahçe'de Tadic, kalitesini gösterdi!

Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Dusan Tadic, Adana Demir karşısında da bir hayli etkiliydi.
Üçüncü bölgede önemli işlere imza atan Sırp futbolcu, 70. dakikada ise kalecinin hatasını affetmedi.
9. GOL
Vedat Karakuş'un açılması sonrasında orta sahanın biraz ilerisinde kaleye vuruşunu yapan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 9. golünü attı.
Üçüncü bölgede önemli işlere imza atan Sırp futbolcu, 70. dakikada ise kalecinin hatasını affetmedi.
9. GOL
Vedat Karakuş'un açılması sonrasında orta sahanın biraz ilerisinde kaleye vuruşunu yapan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 9. golünü attı.