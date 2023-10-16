Fenerbahçe'de Szymanski'ye özel maddeli koruma!

Devlerin göz hapsindeki Sebastian Szymanski ile yeni bir kontrat yapılacak, sözleşmeye minimum serbest kalma bedeli konulacak. Bunun en az 40-45 milyon Euro olması isteniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szymanski'ye özel maddeli koruma!
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16 Ekim 2023 11:38
Son güncelleme 16 Ekim 2023 11:45
Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin takibine giren Sebastian Szymanski'nin sözleşmesini revize etmeye hazırlanıyor.

Sezon başında transfer edilen Polonyalı'ya yeni bir kontrat imzalatılması gündemde.

Yönetim, çok yüksek bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. Böylece sezon sonunda kapıyı çalacak kulüplerle istenen pazarlıklar yapılabilecek. Kulübün eli güçlü olacak.

Peki söz konusu madde ne kadar olacak? Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe yönetimi Sebastian Szymanski'nin menajeriyle yürüteceği görüşmelerde bu rakamın en az 40-45 milyon Euro bandında olmasını istiyor.

DEVRE ARASI YOLLANMAYACAK

Kulüp, 24 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri ise seviyesi ne olursa olsun reddedecek. Szymanski, şampiyonluk hedefinin en kilit isimlerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle sezonun bitmesi beklenecek. 



NAPOLİ TAKİPTE

Naooli ve Fiorentina, Szymanski için her maça 'scout' yolluyor. Liverpool da başarılı futbolcuyu göz hapsine almış durumda.

Fenerbahçe kurmayları, Polonyalı yeteneğin astronomik bir fiyata satılabileceğine inanıyor.

AVRUPA'YA AÇILAN KAPI

Szymanski, Fenerbahçe'yi Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyor. Polonya Ligi'nden Rusya'ya transfer olduktan sonra Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, son yıllarda pek çok isim satan sarı-lacivertli takımdan İngiltere ya da İtalya liglerine gidebileceğine inanıyor.

  
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