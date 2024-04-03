Fenerbahçe'de sürpriz karar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a forma verdi. Dominik Livakovic ise yedek kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sürpriz karar!
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03 Nisan 2024 19:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan, Adana Demirspor maçında sürpriz bir karar geldi.

Sarı-lacivertli teknik adam, bu karşılaşmada sürpriz bir kararla kalede İrfan Can Eğribayat'a forma verdi. Dominik Livakovic ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ise ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor maçındaki eksikleri şu şekilde;

Fred, Osayi Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:








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