Fenerbahçe'de sol beke Ghislain Konan iddiası

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları başladı. Kartal, yönetimden sol bek için transfer yapılmasını istedi.



Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de Antalyaspor maçında bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Altay karşılaşmasında ise Szalai görev yaptı. Kartal, özellikle Ferdi'yi önde kullanmak istemesi nedeniyle kadroya bir sol bek oyuncusu istedi.



Fransa'dan sürpriz isim listede



İsmail Kartal'ın raporunun ardından hareke geçen sarı-lacivertliler listesine Fransa'dan sürpriz bir ismi ekledi. Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe sol bek transferi için Fransa Ligue 1 takımı Stade Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor.





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