Fenerbahçe'de sol bek arayışı başladı

Fenerbahçe , Galatasaray derbisiyle 4'lü savunmaya döndü. Elde orjinal pozisyonu sol bek olan tek isim Filip Novak'tı. Çek oyuncunun Göztepe maçında cezalı duruma düşmesinin ardından Çaykur Rizespor karşısında bu bölgede kimin oynayacağı merak konusu oldu.



FERDİ VE SZALAI



3'lü defansta, sol kanat beki olarak görev yapan Ferdi Kadıoğlu ilk aday olarak akla geliyor. Ancak Ferdi de sistem değişikliğinden beri sağ bek olarak oynuyor.



Diğer aday ise geçen sezon zaman zaman sol bek olarak görev yapan ve son haftalarda yedek soyunan Attila Szalai olarak görülüyor.





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