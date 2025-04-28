Fenerbahçe'de sistem değişiklikleri Gaziantep deplasmanında sıkıntı yaratırken, sarı-lacivertliler 2. yarıda 4 dakikada bulduğu üç golle zor da olsa kayıptan kurtuldu.
2025'in başında 3'lü defans ve çift forvetle olumlu sonuçlar alan takım, Mourinho'nun 4-4-2'ye dönmesiyle ters yönde bir performans sergiledi.
Defansın sürekli değişmesi ve sistemi oturtamamak oyuncuları olumsuz etkilerken, Fenerbahçe son 5 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Gaziantep karşısında da bir direk şansı yaşanırken, Mourinho sistemi tekrar değiştirdi ve kalan 5 maçta 3'lü defans ve çift forvetle mücadele etmeye karar verdi.
Öte yandan, Başkan Ali Koç yeni sezon için transfer stratejilerini de belirledi.
TADIC VE DZKEKO KARARI
Öncelikle ilerleyen yaşları nedeniyle Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacak, En Nesyri de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Bu hamlelerin ardından Fenerbahçe önceliğini forvet bölgesine verecek, iki hızlı golcü alınacak. Takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen yönetim, yeni sezonda daha hızlı ve tempolu oynayan bir kadro kurmaya çalışacak.
Fenerbahçe'de sistem kararı: 2 isimle ayrılık!
Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, sistemle ilgili son kararını verdi. Öte yandan sarı-lacivertli takımda ayrılacak 2 isim belli oldu..
Fenerbahçe'de sistem değişiklikleri Gaziantep deplasmanında sıkıntı yaratırken, sarı-lacivertliler 2. yarıda 4 dakikada bulduğu üç golle zor da olsa kayıptan kurtuldu.
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