Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e koruyucu gözlük

Fenerbahçe'de göz kapağı yarılan Serdar Aziz, Tisserand'ın Galatasaray maçına yetişmemesi halinde kendisine görev verilirse özel bir gözlükle sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e koruyucu gözlük
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12 Kasım 2021 13:05
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Marcel Tisserand'ın Kongo Milli Takımı'nda sakatlanması moralleri bozdu. Gözler, bir önceki Milli arada Norveç karşısında göz kapağı yarılan Serdar Aziz'e çevrildi. Tecrübeli savunmacı o tarihten beri sahaya çıkmadı. Serdar, son Kayserispor mücadelesinde ise kadroya alındı.

Başarılı stoper, Galatasaray derbisinde ilk 11'e dönebilir. Sağlık ekibi, en kötü senaryoyu düşünerek Serdar Aziz için koruyucu özel bir gözlük hazırladı. Milli savunmacı görev yapması halinde bu gözlükle sahaya çıkacak.

Hollandalı unutulmaz futbolcu Edgar Davids, maçlarda taktığı gözlükle hafızalara kazınmıştı. 

 
 

 


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