Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in kariyer maçı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samet Akaydin, Sevilla maçındaki performansıyla beğeni topladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in kariyer maçı
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11 Mart 2023 12:01
Samet Akaydin
Samet Akaydin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samet Akaydin, Sevilla önündeki performansıyla tam not aldı...

Jesus'un onayıyla Adana Demirspor'dan transfer edilen stoper, Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadele kazanan (10), en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip atağı kesen ve en çok top uzaklaştıran (5) oyuncusu oldu.

FERDİ YİNE ÇOK KLASTI

Ferdi, İspanya'da 11 başarılı defansif aksiyon, 2 isabetli şut, 3 şans yaratma, 4 top kazanma, 6 pas arası ile yine çok klastı... 

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