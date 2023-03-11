Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samet Akaydin, Sevilla önündeki performansıyla tam not aldı...Jesus'un onayıyla Adana Demirspor'dan transfer edilen stoper, Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadele kazanan (10), en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip atağı kesen ve en çok top uzaklaştıran (5) oyuncusu oldu.Ferdi, İspanya'da 11 başarılı defansif aksiyon, 2 isabetli şut, 3 şans yaratma, 4 top kazanma, 6 pas arası ile yine çok klastı...