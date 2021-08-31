Fenerbahçe'de Samatta sayfası kapanıyor

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı Belçika'ya göndermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta sayfası kapanıyor
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31 Ağustos 2021 16:00
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta defteri kapanıyor.

RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Samatta için Belçika kulübü ve UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Royal Antwerp ile anlaşma sağlamak üzere... İki kulüp arasında görüşülen bedelin 4 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Samatta, transfere nokta koymak için Belçika'da ve önünde sadece çeşitli formaliteleri tamamlamak kaldı.

Fenerbahçe Samatta için Fransız kulübü Troyes ile de anlaşmaya varsa da Tanzanyalı oyuncu, bu teklifi geri çevirmişti.

Öte yandan Belçika'ya giden Samatta, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon euro satın alma bedeliyle kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla oynadığı 33 maçta 6 gol attı. 


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