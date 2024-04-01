Fenerbahçe'de rota yeniden Savic

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli camianın ligden çekilip çekilmeyeceği büyük merak konusuyken diğer yandan Kanarya'da transferler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de rota yeniden Savic
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01 Nisan 2024 11:34
Son güncelleme 01 Nisan 2024 11:35
Şampiyonluk yolunda Galatasaray'la yarışan, Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Fenerbahçe, salı günü olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Bu toplantıda ligden çekilme değil de 'lige devam' kararı çıkarsa; sarı-lacivertliler, yeni sezonun transfer çalışmaları için gaza basacak.

ÖNCELİK SAVUNMA TRANSFERİ

Öncelik ise savunmayı güçlendirmek olacak. Keza Leonardo Bonucci'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün durumu da belirsiz.

ATLETICO'DAN YEŞİL IŞIK

Atletico Madrid'le Çağlar Söyüncü için görüşen sarı- lacivertliler, Stefan Savic'in de durumunu sordu. Atletico'dan Karadağlı stoper için yeşil ışık gelince, oyuncunun menajeriyle görüşüldü, son durum anlatıldı.

Olağanüstü genel kurulda 'lige devam' kararı çıkması durumunda önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacak ve iş resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, devre arasında da Savic'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. 

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