Fenerbahçe'de Paulo Dybala seferberliği

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Icardi ve Mertens'e rağmen kadrosuna Zaniolo'yu da katmasının ardından yönetime baskıda bulunuyor.



Yönetime sosyal medya aracılığıyla transfer baskısı yapan sarı-lacivertliler bir yandan da ismi Fenerbahçe ile anılan isimlere pres uyguluyor. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Paulo Dybala için seferberlik ilan eden taraftarlar Arjantinli futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' (Fenerbahçe'ye gel) mesajları atıyor.



2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki forvet arkası, bu sezon Roma ile 22 maça çıkarken, 11 gol-7 asistlik katkı sağladı.





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