Fenerbahçe'de Osayi Samuel çıkmazı

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.
MAAŞINA ZAM İSTİYOR
Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon euro oldu.
YÖNETİM MAAŞI YÜKSEK BULDU
Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satabilir.
MAAŞINA ZAM İSTİYOR
Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon euro oldu.
YÖNETİM MAAŞI YÜKSEK BULDU
Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satabilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU