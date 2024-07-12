Fenerbahçe'de Osayi Samuel çıkmazı

Fenerbahçe, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuca varamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel çıkmazı
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12 Temmuz 2024 09:57
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon euro oldu.

YÖNETİM MAAŞI YÜKSEK BULDU

Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satabilir.



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