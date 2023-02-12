Fenerbahçe'de Oosterwolde uyum sağladı

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, takıma uyum sürecini atlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oosterwolde uyum sağladı
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12 Şubat 2023 09:31
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Süper Lig'in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü. 

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