Süper Lig'in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor.
Fenerbahçe'de yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe'de yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü.