Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Olympiakos kafilesi belli oldu.
Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu;
UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu;
UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
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