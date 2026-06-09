Fenerbahçe'de Nathan Ake ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Aziz Yıldırım bir yandan seçim çalışmalarını sürdürdüğü dönemde diğer bir taraftan da yeni transferleri zamanında yapmak için gerekli adımları atmıştı. Mazbatayı aldıktan sonra önce hocayı, ardından da yeni golcüleri açıklaması beklenen Yıldırım'ın bir sonraki hedefi ise defansta Milan Skriniar'ın yanına iyi bir partner almak.
AZİZ YILDIRIM'IN EKİBİ GÖRÜŞECEK
Bu listenin başında ise Manchester City'nin tecrübeli ismi Nathan Ake olduğunu Sporx YouTube kanalında Senad Ok daha önce duyurmuştu. Senad Ok, son programda Aziz Yıldırım'ın ekibinin Ake için resmi girişimde bulunacağını duyurdu.
Aziz Yıldırım ve ekibinin Premier Lig ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunun tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde bir kez daha İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi.
Nathan Ake, Manchester City'de geride kalan sezonda 32 maçta süre buldu.
Aziz Yıldırım bir yandan seçim çalışmalarını sürdürdüğü dönemde diğer bir taraftan da yeni transferleri zamanında yapmak için gerekli adımları atmıştı. Mazbatayı aldıktan sonra önce hocayı, ardından da yeni golcüleri açıklaması beklenen Yıldırım'ın bir sonraki hedefi ise defansta Milan Skriniar'ın yanına iyi bir partner almak.
AZİZ YILDIRIM'IN EKİBİ GÖRÜŞECEK
Bu listenin başında ise Manchester City'nin tecrübeli ismi Nathan Ake olduğunu Sporx YouTube kanalında Senad Ok daha önce duyurmuştu. Senad Ok, son programda Aziz Yıldırım'ın ekibinin Ake için resmi girişimde bulunacağını duyurdu.
Aziz Yıldırım ve ekibinin Premier Lig ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunun tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde bir kez daha İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi.
Nathan Ake, Manchester City'de geride kalan sezonda 32 maçta süre buldu.