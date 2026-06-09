Fenerbahçe'de Nathan Ake ısrarı sürüyor

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferi için girişimlerine devam ediyor.

calendar 09 Haziran 2026 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Nathan Ake ısrarı sürüyor
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Aziz Yıldırım bir yandan seçim çalışmalarını sürdürdüğü dönemde diğer bir taraftan da yeni transferleri zamanında yapmak için gerekli adımları atmıştı. Mazbatayı aldıktan sonra önce hocayı, ardından da yeni golcüleri açıklaması beklenen Yıldırım'ın bir sonraki hedefi ise defansta Milan Skriniar'ın yanına iyi bir partner almak.

AZİZ YILDIRIM'IN EKİBİ GÖRÜŞECEK 

Bu listenin başında ise Manchester City'nin tecrübeli ismi Nathan Ake olduğunu Sporx YouTube kanalında Senad Ok daha önce duyurmuştu. Senad Ok, son programda Aziz Yıldırım'ın ekibinin Ake için resmi girişimde bulunacağını duyurdu.

Aziz Yıldırım ve ekibinin Premier Lig ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunun tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde bir kez daha İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi.

Nathan Ake, Manchester City'de geride kalan sezonda 32 maçta süre buldu.

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4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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