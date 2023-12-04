Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürentransferinde adım adım sonuca ilerliyor...İtalyanlara göre, yaz aylarında yoğun çabalarına rağmen Milan'ın inadını kıramayanÇizme basınındaki habere göre Boşnak yıldızın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen Sarı-Lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı. Kanarya'nın, 30 yaşındaki oyuncu içinyapıldığı yazıldı.Haberde, ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in gözden düştüğü; Kırmızı Siyahlılar'ın da sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki futbolcudan maksimum maddi geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmael Bennacer'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalmıştı.Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.