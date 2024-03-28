Fenerbahçe'de Miha Zajc için flaş karar!

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc için flaş karar!
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28 Mart 2024 09:55
Fenerbahçe'de sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Miha Zajc, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Forma giymekte güçlük çeken Sloven oyuncuyla yeni sezonda yola devam etmek istemeyen sarı- lacivertliler, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.  

 
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