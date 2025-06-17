Fenerbahçe'de Miha Zajc çıkmazı!

Toulouse'taki kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Miha Zajc için sarı-lacivertlilerde çıkmaz yaşanıyor.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Ancak Zajc, gelen teklifleri kabul etmiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Zajc ile ilgileniyor ancak Sloven oyuncu bu takımlara gitmeye sıcak bakmıyor.
Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Ancak Zajc, gelen teklifleri kabul etmiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Zajc ile ilgileniyor ancak Sloven oyuncu bu takımlara gitmeye sıcak bakmıyor.
Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...