17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Fenerbahçe'de Miha Zajc çıkmazı!

Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un ilgilendiği Miha Zajc, bu teklifleri kabul etmiyor.

calendar 17 Haziran 2025 09:28
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Miha Zajc çıkmazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Toulouse'taki kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Miha Zajc için sarı-lacivertlilerde çıkmaz yaşanıyor.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Ancak Zajc, gelen teklifleri kabul etmiyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Zajc ile ilgileniyor ancak Sloven oyuncu bu takımlara gitmeye sıcak bakmıyor.

Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.