'deile ilgili yenigelişmeleri yaşanıyor. Sloven futbolcuya Empoli'den sonraİşte detaylar...Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.