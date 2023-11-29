Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de performansı tartışma konusu olan ve gönderilmesi gündeme gelen Miha Zajc, İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi. Sloven orta sahaya eski takımı Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha!
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29 Kasım 2023 13:29
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sloven futbolcuya Empoli'den sonra İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

FROSINONE DE İSTİYOR

29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.



BU SEZON NE YAPTI

Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro. 

 
 

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