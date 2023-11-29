Fenerbahçe'de Miha Zajc ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sloven futbolcuya Empoli'den sonra İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
FROSINONE DE İSTİYOR
29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI
Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.
Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
FROSINONE DE İSTİYOR
29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI
Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.