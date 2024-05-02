Fenerbahçe'de Mert Müldür 'sola' hazırlanıyor

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte alternatifsiz kalan İsmail Kartal'ın, kart sınırındaki Ferdi Kadıoğlu'nu da düşünerek Mert Müldür'ü defansın solu için hazırladığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Müldür 'sola' hazırlanıyor
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02 Mayıs 2024 12:56
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte Ferdi Kadıoğlu alternatifsiz kaldı. Ancak Milli yıldız da ceza sınırında bulunuyor.

Ferdi, kart görmesi halinde sıradaki ilk maçta forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın bu senaryoyu düşünerek idmanlarda Mert Müldür'ü defansın solu için hazırladığı kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcu Milli Takım da dahil olmak üzere kariyerinde zaman zaman sol bekte görev yapmıştı. Bu pozisyona yabancı olmayan Mert'in, kendisine nerede ihtiyaç duyulursa oynamaya hazır olduğunu hocasına söylediği kaydedildi.

1 GOL, 4 ASİST

Milli oyuncu bu sezon 29 resmi maçta oynadı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.  

 
 

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