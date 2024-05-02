Fenerbahçe'de Mert Müldür 'sola' hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte Ferdi Kadıoğlu alternatifsiz kaldı. Ancak Milli yıldız da ceza sınırında bulunuyor.
Ferdi, kart görmesi halinde sıradaki ilk maçta forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın bu senaryoyu düşünerek idmanlarda Mert Müldür'ü defansın solu için hazırladığı kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu Milli Takım da dahil olmak üzere kariyerinde zaman zaman sol bekte görev yapmıştı. Bu pozisyona yabancı olmayan Mert'in, kendisine nerede ihtiyaç duyulursa oynamaya hazır olduğunu hocasına söylediği kaydedildi.
1 GOL, 4 ASİST
Milli oyuncu bu sezon 29 resmi maçta oynadı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.
Ferdi, kart görmesi halinde sıradaki ilk maçta forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın bu senaryoyu düşünerek idmanlarda Mert Müldür'ü defansın solu için hazırladığı kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu Milli Takım da dahil olmak üzere kariyerinde zaman zaman sol bekte görev yapmıştı. Bu pozisyona yabancı olmayan Mert'in, kendisine nerede ihtiyaç duyulursa oynamaya hazır olduğunu hocasına söylediği kaydedildi.
1 GOL, 4 ASİST
Milli oyuncu bu sezon 29 resmi maçta oynadı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.