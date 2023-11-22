Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a yeni sözleşme!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de yönetimin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a yeni sözleşme!
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22 Kasım 2023 10:56
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımda sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçildi. Yönetim ilk olarak yerli futbolcusu için kolları sıvadı.

Ali Koç'un, "Bizim generalimiz. Saha içi, saha dışı savaşıyor" dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

'EVET' DEMESİ BEKLENİYOR

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert'in, yeni teklife kısa sürede 'evet' demesi bekleniyor.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı-Lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 106 resmi maçta 7 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu. 

 
 

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