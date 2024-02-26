Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan mutlusu yok!

Ligde yaklaşık 3 yıl sonra gol atan Mert Hakan, etkili oyununun ardından yeni sözleşme için de kulübüyle görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan mutlusu yok!
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26 Şubat 2024 12:19
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında harika bir frikik golüne imza atan Mert Hakan, çok mutlu...

Maç sonu tebrikleri kabul eden tecrübeli oyuncu, ligde Fenerbahçe'yle en son 12 Nisan 2021'de gol sevinci yaşamıştı.

Ligde yaklaşık 3 yıl sonra fileleri sarsan Mert Hakan. Yandaş'la yeni sözleşme için de görüşmeler başladı.

SEZON PERFORMANSI 

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Mert Hakan Yandaş, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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