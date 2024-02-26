Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan mutlusu yok!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında harika bir frikik golüne imza atan Mert Hakan, çok mutlu...
Maç sonu tebrikleri kabul eden tecrübeli oyuncu, ligde Fenerbahçe'yle en son 12 Nisan 2021'de gol sevinci yaşamıştı.
Ligde yaklaşık 3 yıl sonra fileleri sarsan Mert Hakan. Yandaş'la yeni sözleşme için de görüşmeler başladı.
SEZON PERFORMANSI
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Mert Hakan Yandaş, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Maç sonu tebrikleri kabul eden tecrübeli oyuncu, ligde Fenerbahçe'yle en son 12 Nisan 2021'de gol sevinci yaşamıştı.
Ligde yaklaşık 3 yıl sonra fileleri sarsan Mert Hakan. Yandaş'la yeni sözleşme için de görüşmeler başladı.
SEZON PERFORMANSI
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Mert Hakan Yandaş, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.