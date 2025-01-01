Fenerbahçe'de Maximin uzun vadede yok

Fenerbahçe'de sezon başında 8 milyon euro bedelle kiralanan Allan Saint-Maximin, ilk yarıdaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Fransız oyuncu, bu sezon 22 maçta forma giyip 3 gol ve 4 asist kaydetmesine rağmen sergilediği oyunla tatmin edemedi.
Kulübün, devre arasında Maximin'le yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.
Fransız oyuncu, bu sezon 22 maçta forma giyip 3 gol ve 4 asist kaydetmesine rağmen sergilediği oyunla tatmin edemedi.
Kulübün, devre arasında Maximin'le yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.