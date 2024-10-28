Fenerbahçe'de Maximin rüzgarı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, ilk 11 başladığı Bodrum FK maçında resital sundu. Sol kanattaki performansıyla taraftarları mest etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin rüzgarı!
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28 Ekim 2024 09:51
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, performansını her geçen gün katlamaya devam ediyor.

RESİTAL SUNDU

Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmesine rağmen golünü atan tecrübeli oyuncu, Manchester United karşılaşmasında da Youssef En-Nesyri'nin attığı golün asistini yapmıştı. Performansıyla takdir kazanan Maximin, dün de Bodrum FK karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta muhteşem bir oyun ortaya koyan Fransız yıldız, Ülker Stadı'ndaki taraftarlara ve ekran başındaki futbolseverlere adeta resital sundu.

MOURINHO DA TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'nin kanat ataklarında başrolü oynayan Maximin, taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho da maç sonu öğrencisini tebrik etti. 

 
 

 

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