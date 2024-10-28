Fenerbahçe'de Maximin rüzgarı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, performansını her geçen gün katlamaya devam ediyor.
RESİTAL SUNDU
Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmesine rağmen golünü atan tecrübeli oyuncu, Manchester United karşılaşmasında da Youssef En-Nesyri'nin attığı golün asistini yapmıştı. Performansıyla takdir kazanan Maximin, dün de Bodrum FK karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta muhteşem bir oyun ortaya koyan Fransız yıldız, Ülker Stadı'ndaki taraftarlara ve ekran başındaki futbolseverlere adeta resital sundu.
MOURINHO DA TEBRİK ETTİ
Fenerbahçe'nin kanat ataklarında başrolü oynayan Maximin, taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho da maç sonu öğrencisini tebrik etti.
RESİTAL SUNDU
Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmesine rağmen golünü atan tecrübeli oyuncu, Manchester United karşılaşmasında da Youssef En-Nesyri'nin attığı golün asistini yapmıştı. Performansıyla takdir kazanan Maximin, dün de Bodrum FK karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta muhteşem bir oyun ortaya koyan Fransız yıldız, Ülker Stadı'ndaki taraftarlara ve ekran başındaki futbolseverlere adeta resital sundu.
MOURINHO DA TEBRİK ETTİ
Fenerbahçe'nin kanat ataklarında başrolü oynayan Maximin, taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho da maç sonu öğrencisini tebrik etti.