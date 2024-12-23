Fenerbahçe'de Maximin için flaş iddia!

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, performansıyla tartışma yarattı. Fenerbahçe'nin Fransız yıldızla yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Maximin için flaş iddia!
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23 Aralık 2024 10:28
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin tartışmalara neden oldu.

Fransız yıldız, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı ve taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 22 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı 4 asist yaptı.

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