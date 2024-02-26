Fenerbahçe'de Krunic ve Mert Hakan için karar

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Rade Krunic'le ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Deneyimli teknik adam, performansından yeterli verimi alamadığı Rade Krunic'i kulübeye gönderecek.
Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında etkili bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın da forma giymeye devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş 2 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Rade Krunic ise Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp toplam 585 dakika süre aldı.
Deneyimli teknik adam, performansından yeterli verimi alamadığı Rade Krunic'i kulübeye gönderecek.
Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında etkili bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın da forma giymeye devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş 2 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Rade Krunic ise Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp toplam 585 dakika süre aldı.
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