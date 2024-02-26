Fenerbahçe'de kritik viraj: 19 gün ve 6 maç!

Fenerbahçe, sezona tüm kupaları müzeye kaldırma hedefiyle başladı. Ligde zirve yarışını bırakmayan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'nde ise son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. İsmail Kartal ve öğrencileri, sezonun kaderini çizecek çok önemli bir dönemece giriyor.
Hatayspor'a konuk olacak
Kasımpaşa maçında adeta 12. adamıyla omuz omuza vererek mücadele eden ve uzatmalarda zafere ulaşan Fenerbahçe, taraftarıyla birlik olarak kritik 19 günlük viraja girmeye hazır. Sarı-Lacivertliler, salı günü Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Ankaragücü deplasmanına çıkacak, ardından ligde Hatayspor'a konuk olacak.
Kadıköy'de 2 maç
7 Mart'ta ise Fenerbahçe, Belçika'da Saint-Gilloise'le karşılaşacak. Yani Kanarya, önündeki ilk 3 maçta da deplasmanda olacak. Sarı-Lacivertliler, Milli araya kadar olan süreçte 6 maçın sadece 2'sinde Kadıköy'de, taraftarının önünde mücadele edecek. Ancak 12. adam, her zamanki gibi takım nerede olursa orada destek vermeye devam edecek.
Hatayspor'a konuk olacak
Kasımpaşa maçında adeta 12. adamıyla omuz omuza vererek mücadele eden ve uzatmalarda zafere ulaşan Fenerbahçe, taraftarıyla birlik olarak kritik 19 günlük viraja girmeye hazır. Sarı-Lacivertliler, salı günü Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Ankaragücü deplasmanına çıkacak, ardından ligde Hatayspor'a konuk olacak.
Kadıköy'de 2 maç
7 Mart'ta ise Fenerbahçe, Belçika'da Saint-Gilloise'le karşılaşacak. Yani Kanarya, önündeki ilk 3 maçta da deplasmanda olacak. Sarı-Lacivertliler, Milli araya kadar olan süreçte 6 maçın sadece 2'sinde Kadıköy'de, taraftarının önünde mücadele edecek. Ancak 12. adam, her zamanki gibi takım nerede olursa orada destek vermeye devam edecek.
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