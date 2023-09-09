Fenerbahçe'de kritik genel kurul geride kaldı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantıda stadyumun isminin "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.
Kongreye; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eşi Sema Kartal ile oğlu Emre Kartal ve çok sayıda üye katıldı.
YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANINCA BAŞLADI
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, normal şartlarda saat 10.30'da başlayacaktı ancak, trafikte yaşanan aksaklık ve akreditasyon kart işlemlerinin temini sebebiyle gecikmeli başladı. 40 bin 404 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü genel kurul, saat 10.30'da başlaması gerekirken 4 bin 41 kişilik yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yarım saat gecikmeli olarak başladı.
DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda divan başkanlığı görevine Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a bu konuda teşekkür ederken, salonda yer alan üyeler alkışladı.
Vefa Küçük, yaptığı açıklamada, "Sizlerin oyları ile bugünkü olağanüstü tüzük tadili kongresini yönetmek üzere arkadaşlarımla birlikte görev aldık. Bizi onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
KARTAL AİLESİNE YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olağanüstü genel kurula eşi Sema Kartal ve oğlu Emre Kartal ile birlikte katıldı. Toplantı başlamadan önce başkan Ali Koç, Sema ve Emre Kartal'ın yanına eşi Nevbahar Koç ve annesi Çiğdem Simavi ile giderek bir süre sohbet etti, ardından fotoğraf çektirdi.
ÜYELERDEN BİRÇOK YETKİ İSTENECEK
Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500'e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gibi birçok konuda üyelerin oylamasına sunulacak.
ALİ KOÇ: "HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
"Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Hepimiz, birbirimizle ne kadar gurur duysak, iftihar etsek az. Sizi biraz mesajlarımızla sıkboğaz ettik. Whatsapp mesajlaşma sistemine, kongre üyeleriyle bu ortamda mesajlaşan tek kulübüz Türkiye'de, başladık. Faydalarını gördük. Dijital dünyada SMS mesajları eskisi gibi okunmuyor. 6 bin üzerinde katılım var. Hepinizden Allah razı olsun."
"FENERBAHÇE İSMİ KULLANILMIYOR"
"Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Fenerbahçe ismi her zaman kullanılmıyor. Boks, yüzme, atletizm her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli kardeşim, hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kotayı aldı. Söz konusu Fenerbahçe olunca geleneksel medyada sporcularımızın yanında Fenerbahçe sporcusu yazılmıyor. Üzülüyoruz. Tepkimizi de koyduk. Pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır."
"BİR TEK BİZ KALDIK"
"Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda bayrağı en yüksekte tutan, tek hedefi şampiyonluk olan sadece Fenerbahçe Spor Kulübü kaldı. Bunu yapmanın, hele bugünün şartlarında kolay olmadığını biliyorsunuz."
EDA ERDEM HEYKELİ
"Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler.
Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak.
Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir."
"3 ana noktamız var. Tüzüğümüzün spor yasasına uyumlu hale gelmesi. Biz spor kulüpleri olarak dernek statüsünde olamayacağız. Yeni yasaya uyumlu hale gelmek zorundayız. Uyumlu olmaması halinde branşlarımızı durdurmamız gerekiyor. Sırf bu yüzden tüzüğü değiştirmek gerekiyordu. Tüzük maddelerinin günün şartlarına uygun revize edilmesi. Sizlere sunduğumuz tüzük tadil metinlerinde işlevsiz kalmış maddeler yenilendi. Mali hükümler düzenlendi. Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak."
BAŞKANLIK SÜRESİ 4 YIL
"Çok önem verdiğim bir konu daha var. Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim."
"MİLLETİN UMUT KAYNAĞIYIZ"
"Kulübümüz, 1907 yılında kurulduğundan bu yana her daim, kim ne derse desin, aksini söyleyenler olsa da devletinin ve milletinin yanında kayıtsız şartsız olmuştur. Kurtuluş Savaşı boyunca şehitler vermiş, Anadolu'ya silah kaçırarak milli mücadelemize destek sağlamış bir kulübün üyeleriyiz. İşgal kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden halkımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. General Harrington Kupası'nda İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçta İngiltere'den getirilen profesyonel futbolculara karşı 2-1 kazanmıştır ve Lozan'da görüşmelerde bulunan devlet yetkililerimize ve milli mücadelede bulunan yurttaşlarımıza umut kaynağı olmuş bir kulübüz."
ATATÜRK STADYUMU AÇIKLAMASI
"Stadyumumuza Atatürk adı verilmesi için yoğun bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Sizlerden alacağımız yetki ile süreci hızlı şekilde tamamlamak arzusundayız. "Şahsi düşüncem, yönetimin düşüncesine göre tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır."
"DEVLETİN ONAYI GEREKLİ"
"Stadyum isim değişikliği için genel kurulumuzun onayı yeterli değil. Stadyumlarımızın sahibi devletimizdir. Zamanın şartlarına rağmen başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde, 85 milyon dolar kaynak yaratarak, 4 senede kendi imkanlarıyla yapıp kiralayan tek kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Stadyumların sahibi devlet olduğu için her isim değişikliğine devletin müsaade etmesi gerekmektedir."
"2018'DE SAHA CİDDİ ZARAR GÖRDÜ"
"2018'deki seçimlerde sahamız ciddi tahribat gördü. Son yaptığımız değerlendirmelerde 35-40 bin kişi oy kullanmak için geleceğini düşünürsek, değil stadyum, değil salon seçimi yapacak yer bulamayız, bunu yapabilecek fiziki imkanı olan bir yer yok. Kayseri'den Amerika'ya, Avustralya'dan İzmir'e vs. vs. gelenler oluyor. İsveç'ten 6 saatliğine gelen var ama gelemeyenler daha çok. Herkese oy verebilecek imkanı sağlamak, fiziki imkanı hafifletebilmek adına buna mecburuz. Halka açık şirketlerde bu yıllardır uygulanan bir sistem. Çoğunda yurt dışı yatırımcılar var. Eskiden fiziken gelirlerdi toplantılarda. Şimdi uzaktan katılım var. Oradan esinlenerek bunu tüzüğümüze dahil ettik. Tüzüğe dahil etmek yetmiyor, mevzuat ve teknolojik imkan gerekiyor. Biz gerekli önlemleri aldık. Bu yüzden online ortamda oy kullandırmaya mecburuz."
25 YIL KARARI DEVAM ETTİ
Ali Koç: "Bazen liderseniz, istenmeyen ve popüler olmayan kararlar vermek zorundasınız. Biz aynı yerde duracağız."
Fenerbahçe'de genel kurul üyelerinden gelen 'Divan üyeliği süresi 25 yıldan 15 ya da 20 yıla düşürülsün' teklifi kabul edilmedi.
"SARAÇOĞLU AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜK"
"Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması... Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağ olsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile.
Sayın Murat Ülker'i de bilgilendirdik. O da bu konuya sıcak baktı."
"EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"
"Sizlerden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerden birinin stadının isminde Atatürk olacaksa, bu da en çok bize yakışır."
FETHİ PEKİN GÜNDEMİ OKUDU
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Genel Kurul'da açılış konuşmasını yaptı.
Fethi Pekin'in sözlerinden öne çıkanlar;
* Temsilci üyeliğin kaldırılması için oylama yapacağız.
* Bir kongre üyemiz, 4 bin kişiye referans olarak kongre üyesi olunmasına yardımcı olmuş.
* Kadına, çocuğa ve diğer canlılara şiddet eylemlerinden sabıkası olanlara üyelik açmayacağız!
"ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NU SİLMEYİN!"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Refik Yiğit: "Vatan sevgisini taşıyan bir insanın Atatürk ismine karşı çıkacağına ben kesinlikle inanmıyorum. Atatürk'ün bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Şükrü Saraçoğlu'nun isminin stadyumdan neden silinmeye çalışıldığını anlamakta zorlanıyorum. Şükrü Saraçoğlu İttihadçı, Şükrü Saraçoğlu Kuva-yi Milliyeci... Ne yazık ki Şükrü Saraçoğlu'nun adı silinmeye çalışılıyor."
"CEKETİNİ ÇIKARMIŞ ARKADAŞ ARAMIZA GİREMEZ"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu: "Bugün tüzükte geçen maddede, neden istifa edenler tekrar üye olabiliyor. Fenerbahçe çocuk oyuncağı değildir. İstifa eden, etmeden önce en az 100 kez düşünmelidir. Hayatta muhatap olduğum iki şey var, Türk vatandaşlığı ve Fenerbahçe üyeliği. Lütfen bu madde eski haline dönsün. Çünkü, ben hatırlıyorum geçtiğimiz 10 yıl içerisinde istifa eden tek bir Fenerbahçe üyesi var hepimizin tanıdığı. Ceketini çıkarmış olan arkadaş. O arkadaşı bir daha aramızda görmek istemiyorum. TFF yönetimindeyken hakkımızın nasıl yendiğini, bize neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunun affedilmez bir hata ve suçtur. Yönetim ve divan bu madde üzerinde bir daha düşünsün. İstifa edenlerin bir daha kongre üyesi olmamalarını rica ediyorum."
"25 YIL DİVAN ÜYELİĞİ İÇİN YÜKSEK"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Oktay Uludoğan: "Sayın Vefa Başkanım, siz benim efsane divan başkanımsınız. İnşallah seçimimi de siz yönetirsiniz. Sayın Başkanım Ali Koç, sizi seviyorum. Güzel transferler yaptınız. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk. Yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Şimdi geldik, en istediğim noktaya. 28. madde... Ben bunu yıllardır söylüyorum. Gençlerin önünü açın, 10 yıl olmasın 5 yıla düşürelim dedim. Tartışalım, ben hazırım. 2024'e de hazırım. Ne gerekiyorsa yaparız, biz Fenerbahçe'yiz. Tüzük kongresine bile 8 bin kişi gelmiş. Diğerleri 2 bin kişiye seçim yapıyor. Biz büyük bir camiayız. TFF'ye söylüyorum, 28 şampiyonluğu hemen versin, öyle komisyon momisyon değil. 43. maddede Divan üyeliği 25 yıl diyor, o da çok. Kulübümüzün başkan adaylı için 10 yıl çok, 5 yıl üyelik olmalıdır. Lütfen kabul edin. Edilmiyorsa da yapacak bir şey yok, 2026'da geleceğim zaten."
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantıda stadyumun isminin "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.
Kongreye; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eşi Sema Kartal ile oğlu Emre Kartal ve çok sayıda üye katıldı.
YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANINCA BAŞLADI
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, normal şartlarda saat 10.30'da başlayacaktı ancak, trafikte yaşanan aksaklık ve akreditasyon kart işlemlerinin temini sebebiyle gecikmeli başladı. 40 bin 404 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü genel kurul, saat 10.30'da başlaması gerekirken 4 bin 41 kişilik yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yarım saat gecikmeli olarak başladı.
DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda divan başkanlığı görevine Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a bu konuda teşekkür ederken, salonda yer alan üyeler alkışladı.
Vefa Küçük, yaptığı açıklamada, "Sizlerin oyları ile bugünkü olağanüstü tüzük tadili kongresini yönetmek üzere arkadaşlarımla birlikte görev aldık. Bizi onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
KARTAL AİLESİNE YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olağanüstü genel kurula eşi Sema Kartal ve oğlu Emre Kartal ile birlikte katıldı. Toplantı başlamadan önce başkan Ali Koç, Sema ve Emre Kartal'ın yanına eşi Nevbahar Koç ve annesi Çiğdem Simavi ile giderek bir süre sohbet etti, ardından fotoğraf çektirdi.
ÜYELERDEN BİRÇOK YETKİ İSTENECEK
Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500'e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gibi birçok konuda üyelerin oylamasına sunulacak.
ALİ KOÇ: "HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
"Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Hepimiz, birbirimizle ne kadar gurur duysak, iftihar etsek az. Sizi biraz mesajlarımızla sıkboğaz ettik. Whatsapp mesajlaşma sistemine, kongre üyeleriyle bu ortamda mesajlaşan tek kulübüz Türkiye'de, başladık. Faydalarını gördük. Dijital dünyada SMS mesajları eskisi gibi okunmuyor. 6 bin üzerinde katılım var. Hepinizden Allah razı olsun."
"FENERBAHÇE İSMİ KULLANILMIYOR"
"Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Fenerbahçe ismi her zaman kullanılmıyor. Boks, yüzme, atletizm her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli kardeşim, hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kotayı aldı. Söz konusu Fenerbahçe olunca geleneksel medyada sporcularımızın yanında Fenerbahçe sporcusu yazılmıyor. Üzülüyoruz. Tepkimizi de koyduk. Pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır."
"BİR TEK BİZ KALDIK"
"Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda bayrağı en yüksekte tutan, tek hedefi şampiyonluk olan sadece Fenerbahçe Spor Kulübü kaldı. Bunu yapmanın, hele bugünün şartlarında kolay olmadığını biliyorsunuz."
EDA ERDEM HEYKELİ
"Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler.
Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak.
Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir."
"3 ana noktamız var. Tüzüğümüzün spor yasasına uyumlu hale gelmesi. Biz spor kulüpleri olarak dernek statüsünde olamayacağız. Yeni yasaya uyumlu hale gelmek zorundayız. Uyumlu olmaması halinde branşlarımızı durdurmamız gerekiyor. Sırf bu yüzden tüzüğü değiştirmek gerekiyordu. Tüzük maddelerinin günün şartlarına uygun revize edilmesi. Sizlere sunduğumuz tüzük tadil metinlerinde işlevsiz kalmış maddeler yenilendi. Mali hükümler düzenlendi. Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak."
BAŞKANLIK SÜRESİ 4 YIL
"Çok önem verdiğim bir konu daha var. Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim."
"MİLLETİN UMUT KAYNAĞIYIZ"
"Kulübümüz, 1907 yılında kurulduğundan bu yana her daim, kim ne derse desin, aksini söyleyenler olsa da devletinin ve milletinin yanında kayıtsız şartsız olmuştur. Kurtuluş Savaşı boyunca şehitler vermiş, Anadolu'ya silah kaçırarak milli mücadelemize destek sağlamış bir kulübün üyeleriyiz. İşgal kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden halkımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. General Harrington Kupası'nda İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçta İngiltere'den getirilen profesyonel futbolculara karşı 2-1 kazanmıştır ve Lozan'da görüşmelerde bulunan devlet yetkililerimize ve milli mücadelede bulunan yurttaşlarımıza umut kaynağı olmuş bir kulübüz."
ATATÜRK STADYUMU AÇIKLAMASI
"Stadyumumuza Atatürk adı verilmesi için yoğun bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Sizlerden alacağımız yetki ile süreci hızlı şekilde tamamlamak arzusundayız. "Şahsi düşüncem, yönetimin düşüncesine göre tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır."
"DEVLETİN ONAYI GEREKLİ"
"Stadyum isim değişikliği için genel kurulumuzun onayı yeterli değil. Stadyumlarımızın sahibi devletimizdir. Zamanın şartlarına rağmen başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde, 85 milyon dolar kaynak yaratarak, 4 senede kendi imkanlarıyla yapıp kiralayan tek kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Stadyumların sahibi devlet olduğu için her isim değişikliğine devletin müsaade etmesi gerekmektedir."
"2018'DE SAHA CİDDİ ZARAR GÖRDÜ"
"2018'deki seçimlerde sahamız ciddi tahribat gördü. Son yaptığımız değerlendirmelerde 35-40 bin kişi oy kullanmak için geleceğini düşünürsek, değil stadyum, değil salon seçimi yapacak yer bulamayız, bunu yapabilecek fiziki imkanı olan bir yer yok. Kayseri'den Amerika'ya, Avustralya'dan İzmir'e vs. vs. gelenler oluyor. İsveç'ten 6 saatliğine gelen var ama gelemeyenler daha çok. Herkese oy verebilecek imkanı sağlamak, fiziki imkanı hafifletebilmek adına buna mecburuz. Halka açık şirketlerde bu yıllardır uygulanan bir sistem. Çoğunda yurt dışı yatırımcılar var. Eskiden fiziken gelirlerdi toplantılarda. Şimdi uzaktan katılım var. Oradan esinlenerek bunu tüzüğümüze dahil ettik. Tüzüğe dahil etmek yetmiyor, mevzuat ve teknolojik imkan gerekiyor. Biz gerekli önlemleri aldık. Bu yüzden online ortamda oy kullandırmaya mecburuz."
25 YIL KARARI DEVAM ETTİ
Ali Koç: "Bazen liderseniz, istenmeyen ve popüler olmayan kararlar vermek zorundasınız. Biz aynı yerde duracağız."
Fenerbahçe'de genel kurul üyelerinden gelen 'Divan üyeliği süresi 25 yıldan 15 ya da 20 yıla düşürülsün' teklifi kabul edilmedi.
"SARAÇOĞLU AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜK"
"Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması... Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağ olsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile.
Sayın Murat Ülker'i de bilgilendirdik. O da bu konuya sıcak baktı."
"EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"
"Sizlerden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerden birinin stadının isminde Atatürk olacaksa, bu da en çok bize yakışır."
FETHİ PEKİN GÜNDEMİ OKUDU
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Genel Kurul'da açılış konuşmasını yaptı.
Fethi Pekin'in sözlerinden öne çıkanlar;
* Temsilci üyeliğin kaldırılması için oylama yapacağız.
* Bir kongre üyemiz, 4 bin kişiye referans olarak kongre üyesi olunmasına yardımcı olmuş.
* Kadına, çocuğa ve diğer canlılara şiddet eylemlerinden sabıkası olanlara üyelik açmayacağız!
"ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NU SİLMEYİN!"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Refik Yiğit: "Vatan sevgisini taşıyan bir insanın Atatürk ismine karşı çıkacağına ben kesinlikle inanmıyorum. Atatürk'ün bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Şükrü Saraçoğlu'nun isminin stadyumdan neden silinmeye çalışıldığını anlamakta zorlanıyorum. Şükrü Saraçoğlu İttihadçı, Şükrü Saraçoğlu Kuva-yi Milliyeci... Ne yazık ki Şükrü Saraçoğlu'nun adı silinmeye çalışılıyor."
"CEKETİNİ ÇIKARMIŞ ARKADAŞ ARAMIZA GİREMEZ"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu: "Bugün tüzükte geçen maddede, neden istifa edenler tekrar üye olabiliyor. Fenerbahçe çocuk oyuncağı değildir. İstifa eden, etmeden önce en az 100 kez düşünmelidir. Hayatta muhatap olduğum iki şey var, Türk vatandaşlığı ve Fenerbahçe üyeliği. Lütfen bu madde eski haline dönsün. Çünkü, ben hatırlıyorum geçtiğimiz 10 yıl içerisinde istifa eden tek bir Fenerbahçe üyesi var hepimizin tanıdığı. Ceketini çıkarmış olan arkadaş. O arkadaşı bir daha aramızda görmek istemiyorum. TFF yönetimindeyken hakkımızın nasıl yendiğini, bize neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunun affedilmez bir hata ve suçtur. Yönetim ve divan bu madde üzerinde bir daha düşünsün. İstifa edenlerin bir daha kongre üyesi olmamalarını rica ediyorum."
"25 YIL DİVAN ÜYELİĞİ İÇİN YÜKSEK"
Fenerbahçe Kongre Üyesi Oktay Uludoğan: "Sayın Vefa Başkanım, siz benim efsane divan başkanımsınız. İnşallah seçimimi de siz yönetirsiniz. Sayın Başkanım Ali Koç, sizi seviyorum. Güzel transferler yaptınız. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk. Yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Şimdi geldik, en istediğim noktaya. 28. madde... Ben bunu yıllardır söylüyorum. Gençlerin önünü açın, 10 yıl olmasın 5 yıla düşürelim dedim. Tartışalım, ben hazırım. 2024'e de hazırım. Ne gerekiyorsa yaparız, biz Fenerbahçe'yiz. Tüzük kongresine bile 8 bin kişi gelmiş. Diğerleri 2 bin kişiye seçim yapıyor. Biz büyük bir camiayız. TFF'ye söylüyorum, 28 şampiyonluğu hemen versin, öyle komisyon momisyon değil. 43. maddede Divan üyeliği 25 yıl diyor, o da çok. Kulübümüzün başkan adaylı için 10 yıl çok, 5 yıl üyelik olmalıdır. Lütfen kabul edin. Edilmiyorsa da yapacak bir şey yok, 2026'da geleceğim zaten."