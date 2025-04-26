Fenerbahçe'de kritik Divan Kurulu yapıldı: 'Göreve devam, seçim yok!'

10.30'da başlayan Yüksek Divan Kurulu'ndan öne çıkanlar şöyle:

2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."

Hakan Bilal Kutlualp:

Bunlar beşinci yıldızı takarsa... Yapıyı da görünce takacaklar gibi görünüyor. Yapı var mı, dibine kadar var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yapıyı çocuğa anlatamıyorum, 'nedir baba o' diyor. İstatistiklere bakınca, 2018 ve gerisindeki 98'e kadar olan 20 yıllık istatistikte biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Biz 20 sene gerideyiz, büyük bir sıkıntı var ya da 6 sene üst üste şampiyon olmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil.



11 yıl şampiyonsuzluk kötü. 4 sene Aziz Bey, 6 senesi şimdiki yönetim. Bizim bu büyüyen, bu dinamik camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde bazı değişiklikler olmalı. Tüzükte başkanlığı iki dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar...



Başkan, yönetici çıkarma potansiyelimiz çoktur. Yeni insanlara fırsat vermek, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım. İki dönem olursa, bu büyüklük neyi talep eder, iki dönem için seçilen başkanın, ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da şampiyon olamazsa ikinci döneme aday olamama kriteri gelmeli."



Bankalar Birliği'nden çıkma fikri güzel. Bu beladan bir an evvel kurtuluruz. Fenerbahçe'nin mutsuzluğunun sebebi, tesis eksikliği değil. Bu tesisler lazım.

