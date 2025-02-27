Fenerbahçe'de Kostic kararı!

Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kostic kararı!
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27 Şubat 2025 09:04
Fenerbahçe, kiralık oyunculardan Filip Kostic'in bonservisini almaya karar verdi.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Sırp yıldız için kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Ancak Fenerbahçe, 6 milyon euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için Juventus ile görüşecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Filip Kostic, bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 22 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Kostic'in bonservisinin bulunduğu Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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