Fenerbahçe'de Kostic kararı!

Fenerbahçe, kiralık oyunculardan Filip Kostic'in bonservisini almaya karar verdi.
Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Sırp yıldız için kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Ancak Fenerbahçe, 6 milyon euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için Juventus ile görüşecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Filip Kostic, bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 22 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Kostic'in bonservisinin bulunduğu Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Sırp yıldız için kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacak. Ancak Fenerbahçe, 6 milyon euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için Juventus ile görüşecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Filip Kostic, bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 22 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Kostic'in bonservisinin bulunduğu Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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