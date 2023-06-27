Yıllardır Süper Lig'de şampiyon olamamanın yüküyle sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin önünde ciddi bir sorun bulunuyor.
Fenerbahçe, 2 Temmuz'da topbaşı yapacak. Sarı-lacivertliler'de kadro şişkinliği büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Kent ve Dzeko'nun eklenmesiyle Fenerbahçe'de 15'i yabancı 34 oyuncu bulunuyor.
EN AZ 14 İSİMLE DAHA YOLLARIN AYRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Valencia ve Zajc'ın sözleşmeleri bitti, Bruma satıldı. Gençlerden Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Eyüp Akcan ve Emre Demir'in yeniden kiralanması planlanırken yeni sezonda düşünülmeyen Berisha, Samatta, Henrique, Nazım, Rossi, Pedro, Serdar Dursun, Osayi ve Crespo olmak üzere en az 14 isimle daha yolların ayrılması öngörülüyor.
ARDA'NIN GELECEĞİ DE NETLEŞMEDİ
Arda'nın geleceği de netleşmedi. İlk resmi sınav Konferans Ligi'nde 27 Temmuz'da…
Fenerbahçe, 2 Temmuz'da topbaşı yapacak. Sarı-lacivertliler'de kadro şişkinliği büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Kent ve Dzeko'nun eklenmesiyle Fenerbahçe'de 15'i yabancı 34 oyuncu bulunuyor.
EN AZ 14 İSİMLE DAHA YOLLARIN AYRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Valencia ve Zajc'ın sözleşmeleri bitti, Bruma satıldı. Gençlerden Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Eyüp Akcan ve Emre Demir'in yeniden kiralanması planlanırken yeni sezonda düşünülmeyen Berisha, Samatta, Henrique, Nazım, Rossi, Pedro, Serdar Dursun, Osayi ve Crespo olmak üzere en az 14 isimle daha yolların ayrılması öngörülüyor.
ARDA'NIN GELECEĞİ DE NETLEŞMEDİ
Arda'nın geleceği de netleşmedi. İlk resmi sınav Konferans Ligi'nde 27 Temmuz'da…