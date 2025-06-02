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Fenerbahçe'de kadro sıfırlanıyor: Sadece 9 isim kalacak!

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda her mevkiye en az bir transfer yapacak kadroyu adeta sıfırlayacak. Mevcut takımdan sadece 9 futbolcu kalacak.

calendar 02 Haziran 2025 10:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kadro sıfırlanıyor: Sadece 9 isim kalacak!
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Başkan Ali Koç, 7 yıllık iktidarında F.Bahçe'yi şampiyon yapmak için 105 futbolcu aldı. Koç yönetimi, bu sezon da köklü bir değişim yapacak. İstikrar adına Teknik Direktör Jose Mourinho ile devam edecek olan Ali Koç, kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezonda adeta sıfırdan yeni bir takım kuracak.

ASTRONOMİK BÜTÇE HAZIR


Sözleşmesi biten 5 futbolcuyla yollar ayrıldı, kiralıktan dönen ve sözleşme si devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen en az 11 oyuncuyla da yollar ayrılacak. Transfer teklifleri alan 6 oyuncu da gidebilir. Her mevkiye en az bir futbolcu alacak yönetim, transfer için de çok önemli bir bütçe ayırdı.

MİLAN SKRINIAR KARARSIZ

Mourinho kiralık sözleşmeleri sona eren Kostic ve Skriniar'ın kalması yö nünde rapor verdi. Skriniar yaşananlar nedeniyle rahatsız. Slovak stoperin maliyeti de yüksek. İrfan Can Eğri bayat, Çağlar, Mert, Oğuz, Fred, Mert Hakan, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci ve Talisca'nın kalması kesin. Mimovic ise belirsiz. 

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