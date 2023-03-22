Fenerbahçe'de Joao Pedro üzüntüsü!

Fenerbahçe'de Joao Pedro fiyaskosu yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer savaşına girmiş ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başarmıştı. Pedro transferi büyük ses getirmişti. Ancak Fenerbahçe yıldız oyuncudan bir türlü verim sağlayamadı.



Aylar geçti ama Pedro bir türlü istenilen seviyeye gelmedi. Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki forvet için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Joao Pedro'ya da 3 yıl için 7.5 milyon euro maaş ödemeyi taahhüt etti. Yaklaşık 250 milyon lira maliyeti olan Joao Pedro, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta sadece 2 gol atarken 1 de asist yaptı.



Brezilyalı futbolcu, bu sezon AEK Larnaca ve Kayserispor maçlarında fileleri havalandırdı. Bu sezon şanssızlıkların yakasını bırakmadığı ve sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro'nun Süper Lig'de 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı ise sadece 1...



Tecrübeli futbolcu, 15 ile 23. haftalar arası diz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ancak forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla da sınıfı geçemedi.



Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar en yüksek bonservis ücretini Fenerbahçe ödedi. Pedro için daha önce 1.3 ve 2.5 milyon euro'luk bonservis ödemisi yapılmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ