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Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. 21 yaşındaki oyuncu, kesin kararını bildirmek için ek süre istedi.

calendar 27 Haziran 2025 23:40 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için önemli bir gelişme yaşadı.

KOLOMBİYA'YA GİTTİ

Sarı-lacivertlilerde yeni futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği ve görüşmelerde bulunduğu Duran transferi için Kolombiya'ya gitti.

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, yapılan görüşmelerde Duran ve temsilcisinin tüm isteklerini kabul etti.

KARARINI VERECEK


Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan Duran, bu gelişmenin ardından kesin kararını vermek için Fenerbahçe'den ek süre talep etti.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.


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