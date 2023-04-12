Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Karagümrük maçıyla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış ve bu süreçte lider olmuştu. Sarı-Lacivertliler, Gümrük'ü bir kez daha mağlup etti. Jorge Jesus ve ekibi ilk yarıdaki performansı tekrarlayıp Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u da devirerek yeniden zirveyi ele geçirmek için kolları sıvadı.Sarı-Lacivertliler, ligde sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanarya, ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Kayseri ve Alanya'yı yenen Fenerbahçe, sonrasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Derbiden sonraki periyotta ise Jesus'un ekibi adeta şahlandı. 5-4'lük Karagümrük galibiyeti, adeta milat oldu.Fenerbahçe ardından sırasıyla Ankaragücü (3-0), Başakşehir (1-0), İstanbulspor (5-2) ve Sivasspor'u (1-0) mağlup etti. Bu galibiyet serisi öncesi liderin 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Jorge Jesus ve öğrencileri, Başakşehir galibiyetiyle zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler, Sivas'ı mağlup ettiğinde en yakın rakibine 5 puan fark atmıştı. Jesus, aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...Fenerbahçe, şimdi aynı periyotta aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı. Beşiktaş yenilgisinin ardından Karagümrük galibiyetiyle moraller yerine geldi. Jesus, yaptığı her açıklamada lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağını üstüne basa basa dile getiriyor. Tecrübeli hoca, son Karagümrük mücadelesi sonrasında da benzer sözleri sarf etti. Portekizli teknik adam, sezonun ilk yarısındakine benzer bir seri yakalamaları halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.