16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e zam!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok teklif gelen İsmail Yüksek'in sözleşmesine zam yapma kararı aldı.

calendar 17 Eylül 2025 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e zam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, transfer döneminde kendisi için birçok teklif gelmesine rağmen kulübün çıkarlarını düşünerek ayrılmak istemedi.

ZAM KARARI

Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan ve başarılı bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yönetimden jest geldi. Sarı-lacivertli kulübe 2020'de Gölcükspor'dan transfer olan İsmail'in sözleşmesi 15 Mayıs'ta 2028'e kadar uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı.

Tecrübeli futbolcunun kontratının yenileneceği ve maaşına bir kez daha zam yapılacağı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
